В Україні заборонили найпопулярніше програмне забезпечення для бухгалтерів

В цілому у переліку заборон міститья 27 найменувань програмного забезпечення та комунікаційного обладнання.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оприлюднила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання, до якого потрапили зокрема деякі дуже популярні програми через їхнє російське походження. Про це повідомляє сайт Служби.

Зауважується, що цей перелік є офіційним джерелом інформації для органів державної влади та місцевого самоврядування, військових формувань, державних підприємств та операторів критичної інфраструктури. Використання заборонених програм цими структурами "створює неприпустимі ризики для національної безпеки".

"Відмова від використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є запорукою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Які саме програми увійшли до переліку

Так, у переліку, який наводить Служба, вказано 27 найменувань програмного забезпечення та/або комунікаційного (мережевого) обладнання.

Серед них, зокрема:

"1C: Бухгалтерія 8 для України",

"1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України",

"1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України",

"1C: Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом для України",

"UA-Бюджет",

"BAS Роздрібна торгівля",

"BAS Документообіг КОРП".

Заборона російського програмного забезпечення

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Україні вже забороняли найпопулярнішу бухгалтерську програму "1С". Тоді визначені указом президента санкції передбачали блокування доступу до сервісів "Яндекс", "1С", "Софтлайн Груп", "Корпорації Парус" та ще низки російських IT-компаній. Крім того, передбачалося, що заблоковано буде і сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" та DrWeb.

Тодішній Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляв, що рішення про заборону використання в Україні "1С" було ухвалене через те, що через неї Росія здійснювала кібершпигунство та потужні кібератаки.

Водночас у Службі безпеки України тоді заявили, що приватні компанії зможуть і надалі користуватися програмним забезпеченням "1С", адже правоохоронці не можуть змусити їх відмовитися від продукту.

