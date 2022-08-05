Тепер користувачі Apple можуть розраховуватись в один клік.

"Укрзалізниця" запустила оплату квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

"Тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з "Укрзалізницею" такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік - через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay", — зазначив заступник голови Пасажирської компанії "Укрзалізниці" з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.

Як придбати квиток на потяг "Укрзалізниці" через чат-бот в Apple Messages та сплатити за допомогою Apple Pay?

Зайти на сайт "Укразалізниці" - uz.gov.ua.

Натиснути іконку "Повідомлення".

Придбати квиток через діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay, яке відкриється автоматично.

Також через онлайн-чат можна звернутися до служби підтримки.

Після оплати квиток можна додати в гаманець Apple Passkit.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила свій перший чат-бот у Viber та Telegram у січні 2021 року. Наприкінці минулого року чат-бот став доступним у Facebook Messenger та в Apple Messages.

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