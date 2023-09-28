Місцевим умільцям знадобилось менше ніж тиждень, щоб повністю скопіювати iPhone 15 і новий захист.

Як відомо, Apple впровадила новий захисний механізм в упаковку iPhone 15 – особливі позначки, які видно тільки під ультрафіолетовим світлом. Вони мали допомогти швидко визначити, оригінальний смартфон перед вами чи ні.

Однак не минуло й тижня, як підпільні фабрики Китаю освоїли масову підробку цих елементів. І коробки на них теж мають секретні позначки, які видно під ультрафіолетом, пише блогер @MajinBuOfficial.

Чи є ще якісь способи відрізнити оригінальну коробку від підробки, експерти не кажуть. Втім, одну класичну ознаку підробки видно вже зараз: у пересобраних в Китаї айфонах зазвичай існують проблеми з пробілами на наклейках.

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У зв'язку з цим рекомендується завжди купувати будь-яку техніку, включаючи iPhone, тільки в офіційних магазинах. І бути пильними при покупці iPhone 15 з рук. УНІАН ділився порадами, як відрізнити оригінальний iPhone від підробки.

Нагадаємо, нова лінійка смартфонів iPhone 15 надійшла в продаж минулого тижня. Головною зміною став перехід на порт USB-C у всіх моделях. Тепер користувачі можуть користуватися одним кабелем для зарядки своїх гаджетів. Більше про зміни в 15-му модельному ряді читайте в окремій замітці.

А тим часом вже починають з'являтися перші подробиці iPhone 16, які вийдуть восени 2024 року. Очікується, що новий айфон отримає ще одну кнопку на корпусі, яка буде відповідати за спуск затвора камери. При цьому, вона нібито буде не фізичною, а ємнісною, як в старих кнопкових телефонах.

Також, за даними інсайдерів, наступного року Apple переведе всю лінійку айфонів на 120-герцові дисплеї. Нагадаємо, актуальні iPhone 15 і 15 Plus оснащуються екранами з кадровою частотою 60 Гц.

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