Українці масово переходять в месенджери, щоб відстежувати актуальну інформацію з фронту.

Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифри говорять, що це впливає на мобільну мережу.

А все тому, що переглядаючи новини в різноманітних чатах, їхні фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Таким чином сильно перевантажується мережа та не дає змогу зателефонувати рідним, коли це так важливо

Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:

під'єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі;

вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.

Як це зробити:

Для багатьох месенджерів принцип однаковий, але може трохи відрізнятися:

зайдіть у "Налаштування"‎ вашого месенджер;

оберіть "Дані та сховище"‎ або "Медіафайли"‎;

вимкніть опцію "Фонове завантаження"‎;

у розділі "Через мобільну мережу"‎ вимкніть "Автозавантаження медіа".

Поки наша ІТ-армія нещадно знищує ворога в кіберпросторі, кожен з нас повинен пам'ятати про особисту кібербезпеку. Раніше в Мінцифри зібрали кілька базових правил поводження в Інтернеті, що убережуть вас на фронті кібервійни з окупантом.

А тим часом в Telegram помічений небезпечний бот, який зламує та краде акаунти українців. Користувачів просять бути максимально уважними та включити двофакторну перевірку при вході в месенджер.

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