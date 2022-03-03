Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифри говорять, що це впливає на мобільну мережу.
А все тому, що переглядаючи новини в різноманітних чатах, їхні фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Таким чином сильно перевантажується мережа та не дає змогу зателефонувати рідним, коли це так важливо
Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:
- під'єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі;
- вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.
Як це зробити:
Для багатьох месенджерів принцип однаковий, але може трохи відрізнятися:
- зайдіть у "Налаштування" вашого месенджер;
- оберіть "Дані та сховище" або "Медіафайли";
- вимкніть опцію "Фонове завантаження";
- у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа".
Поки наша ІТ-армія нещадно знищує ворога в кіберпросторі, кожен з нас повинен пам'ятати про особисту кібербезпеку. Раніше в Мінцифри зібрали кілька базових правил поводження в Інтернеті, що убережуть вас на фронті кібервійни з окупантом.
А тим часом в Telegram помічений небезпечний бот, який зламує та краде акаунти українців. Користувачів просять бути максимально уважними та включити двофакторну перевірку при вході в месенджер.