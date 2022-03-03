Як розвантажити мобільну мережу / фото ua.depositphotos.com

Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифри говорять, що це впливає на мобільну мережу.

А все тому, що переглядаючи новини в різноманітних чатах, їхні фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Таким чином сильно перевантажується мережа та не дає змогу зателефонувати рідним, коли це так важливо

Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:

  • під'єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі;
  • вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.

Як це зробити:

Для багатьох месенджерів принцип однаковий, але може трохи відрізнятися:

  • зайдіть у "Налаштування"‎ вашого месенджер;
  • оберіть "Дані та сховище"‎ або "Медіафайли"‎;
  • вимкніть опцію "Фонове завантаження"‎;
  • у розділі "Через мобільну мережу"‎ вимкніть "Автозавантаження медіа".

телеграм Минцифры

Поки наша ІТ-армія нещадно знищує ворога в кіберпросторі, кожен з нас повинен пам'ятати про особисту кібербезпеку. Раніше в Мінцифри зібрали кілька базових правил поводження в Інтернеті, що убережуть вас на фронті кібервійни з окупантом.

А тим часом в Telegram помічений небезпечний бот, який зламує та краде акаунти українців. Користувачів просять бути максимально уважними та включити двофакторну перевірку при вході в месенджер.

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