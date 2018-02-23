На Тернопільщині екс-заступника районного прокурора засудили до 6 років ув'язнення

Також суд зобов’язав підсудного виплатити 550 тис. грн моральної шкоди дружині потерпілого та 60 тис. грн – братові загиблого.

На Тернопільщині екс-заступника районного прокурора, який у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП, засудили до 6 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення сьогодні прийняв Збаразький районний суд.

Читайте такожУ Тернополі розшукують водія, який травмував перехожого на переході і втік з місця ДТПТакож суд зобов’язав підсудного виплатити 550 тис. грн моральної шкоди дружині потерпілого та 60 тис. грн – братові загиблого.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року колишній заступник прокурора Кременецького району, керуючи власним автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем у Кременці. Внаслідок даної ДТП водій зустрічного транспортного засобу помер у лікарні.