У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 2-ої річниці роботи патрульної поліції (фото)

13:26, 13 березня 2018
Тернопіль
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Фото прес-служби ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час привітання інспекторів голова ТОДА Степан Барна наголосив, що на патрульних поліцейських покладалися великі надії, які їм вдалося виправдати під час служби.

Фото прес-служби ТОДА

«Мені приємно констатувати, що патрульними було оформлено понад 20 тисяч протоколів. Це є свідченням того, що ми сьогодні не ганяємося за кількістю протоколів і за тим, щоб когось оштрафувати. Для нас залишаються пріоритетними порядок на дорогах області та безпека місцевих мешканців. Найчастіше до небезпеки на дорогах, ризиків та втрат людських життів призводять водії у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Саме на таких порушників патрульні склали 1600 протоколів аби притягнути їх до відповідальності. Сподіваємося, що у майбутньому лави поліцейських поповнять ще кілька сотень співробітників, які забезпечуватимуть правопорядок», – сказав Барна.

Фото прес-служби ТОДА

Начальник управління патрульної поліції Богдан Шевчук відзначив, що інспектори з часу виходу на вулиці міст дотримуються чинного законодавства і допомагають забезпечувати порядок в обалсті.

«Ви робите дуже великий внесок. Ми є одна велика команда і завдяки патрульній поліції у країні тривають зміни, які наближують її до європейських стандартів. Бажаю вам натхнення і терпіння, залишатися такими, якими ви є – простими громадянами у формі», – сказав під час виступу.

На завершення працівникам патрульної поліції вручили подяки та нагороди за відмінну службу.

Фото прес-служби ТОДА

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Теги: #поліція#Тернопільщина