У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 2-ої річниці роботи патрульної поліції (фото)

На завершення працівникам патрульної поліції вручили подяки та нагороди за відмінну службу.

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 2-ої річниці роботи патрульної поліції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час привітання інспекторів голова ТОДА Степан Барна наголосив, що на патрульних поліцейських покладалися великі надії, які їм вдалося виправдати під час служби.

«Мені приємно констатувати, що патрульними було оформлено понад 20 тисяч протоколів. Це є свідченням того, що ми сьогодні не ганяємося за кількістю протоколів і за тим, щоб когось оштрафувати. Для нас залишаються пріоритетними порядок на дорогах області та безпека місцевих мешканців. Найчастіше до небезпеки на дорогах, ризиків та втрат людських життів призводять водії у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Саме на таких порушників патрульні склали 1600 протоколів аби притягнути їх до відповідальності. Сподіваємося, що у майбутньому лави поліцейських поповнять ще кілька сотень співробітників, які забезпечуватимуть правопорядок», – сказав Барна.

Начальник управління патрульної поліції Богдан Шевчук відзначив, що інспектори з часу виходу на вулиці міст дотримуються чинного законодавства і допомагають забезпечувати порядок в обалсті.

«Ви робите дуже великий внесок. Ми є одна велика команда і завдяки патрульній поліції у країні тривають зміни, які наближують її до європейських стандартів. Бажаю вам натхнення і терпіння, залишатися такими, якими ви є – простими громадянами у формі», – сказав під час виступу.

На завершення працівникам патрульної поліції вручили подяки та нагороди за відмінну службу.