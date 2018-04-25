На Тернопільщині масштабну пожежу на закинутій фермі гасили 3,5 години (фото)

Загиблих та травмованих на місці події не виявлено. Ймовірна причина пожежі – підпал.

На Шумщині горіли приміщення закинутого фермерського господарства.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 25 квітня о 04:02 на пункт зв’язку 16-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на території недіючого фермерського господарства в с. Кордишів Шумського району.

На момент прибуття рятувальників горіли дві будівлі, розташовані на відстані 50 м одна від одної. Вогонь охопив 300 кв. м покрівлі одноповерхової господарської будівлі, площею 1360 кв. м та поширився на всю площу (240 кв. м) покрівлі адміністративного двоповерхового корпусу.

До гасіння пожежі залучили 4 од. техніки та 12 рятувальників. Також на місці події працювали оперативні групи Шумського районного сектору та обласного управління ДСНС.

Спільними зусиллями, о 05:39 вдалось зупинити поширення полум’я, а о 07:28 – пожежу було ліквідовано. Загиблих та травмованих на місці події не виявлено. Ймовірна причина пожежі – підпал.

Розслідування за фактом пожежі здійснюють працівники Шумського районного відділу ГУ Національної поліції в Тернопільській області.