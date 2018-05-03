На Тернопільщині затримали нетверезого водія без прав, який їздив на авто з незаконно встановленою мигалкою (відео)

На вимоги поліцейських про зупинку водій не реагував, навпаки, додав швидкості.

На Тернопільщині затримали нетверезого водія без прав, який їздив на авто з мигалкою.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про те, що вулицями села Вищі Луб’янки на автомобілі ВАЗ 2107 червоного кольору роз’їжджає нетверезий водій, надійшло до поліцейських телефоном. До населеного пункту виїхав наряд групи реагування патрульної поліції.

Авто правоохоронці помітили вже на дорозі в напрямку райцентру. На вимоги поліцейських про зупинку водій не реагував, навпаки, додав швидкості. Зупинити авто вдалося вже у Збаражі, застосувавши для перекриття дороги ще один службовий автомобіль.

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Як з’ясувалося, у ВАЗ перебував власник транспортного засобу, а за кермом – його товариш, якому він доручив вести легківку, будучи переконаний, що той тверезий. Проте, як засвідчила експертиза, зловмисник теж перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові було виявлено 0,7 проміле алкоголю.

Більше того, зловмисник не мав права керувати транспортним засобом, адже в лютому цього року суд позбавив його такої можливості через наїзд на пішохода у стані алкогольного сп’яніння.

Також щодо водія було складено адмінпротокол за порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв за ст. 122-5.

Понесе водій відповідальність і за керування транспортом без відповідних документів(стаття 126 КУпАП) та повторне керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння(стаття 130(ч.2) КУпАП) .