Невдовзі у Чорткові ТзОВ «СЕ Борднетце-Україна» створить ще 2,5 тисячі робочих місць (фото)

Загалом у будівництво заводу в Чорктові «СЕ Борднетце-Україна» вклало 12 млн євро інвестицій.

Невдовзі у Чорткові ТзОВ «СЕ Борднетце-Україна» створить ще 2,5 тис. робочих місць.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміінстарції, про це повідомило керівництво підприємства під час візиту голови ТОДА Степана Барни.

Керівник області зауважив, що ще два роки тому старі павільйони колишнього заводу «Агромаш» у Чорткові пустували та руйнувалися.

Зараз там функціонує філія Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕ Борднетце-Україна», яке спеціалізується на виробництві електричного та електронного устаткування для автотранспортних засобів.

Після запуску потужностей зараз на заводу ведуться роботи над розширенням. Зокрема, завершується друга черга будівництва.

«СЕ Борднетце-Україна» – це хороший приклад для Чорткова та інших районів області. А також позитивний сигнал для всіх потенційних інвесторів. На Тернопіллі іноземний бізнес – захищений. Сьогодні на підприємстві з німецько-японськими інвестиціями, яке є системним розробником і постачальником продукції для авто моделей Фольксваген та Ауді, працевлаштовано 1 100 осіб, середня заробітна плата складає 8 тис. 200 грн. Після завершення другої черги будівництва, де вже добудували виробничі та адміністративні приміщення на площі 12 тис. кв м, роботу отримають ще 2,5 тис. осіб», – зауважив Барна.

Загалом у будівництво заводу в Чорктові «СЕ Борднетце-Україна» вклало 12 млн євро інвестицій.