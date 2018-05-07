Рятувальники за лічені хвилини прибули за викликом та за допомогою гідроінструмениу обрізали частину паркана.

На Тернопільщині рятувальники допомогли врятувати 7-річного хлопчика, який після падіння з велосипеда простромив обличчя арматурою.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок стався 5 травня о 20.45 в Кременецькому районі. Хлопчик впав на металеву огорожу та травмувався, арматура простромила йому лице.

Рятувальники за лічені хвилини прибули за викликом та за допомогою гідроінструмениу обрізали частину паркана. Роботу продовжили в лікарні, де після того, як медики обезболили рану, рятувальники обрізали залишки арматури.

Для надання подальшої допомоги хлопчика відвезли в обласну дитячу лікарню. Дитину прооперували.