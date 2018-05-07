Чортківська офензива – історична назва наступальної військової операції Української Галицької Армії (УГА), здійсненої в період з 7 по 28 червня 1919 року.

На Тернопільщині відзначать 100-річчя Чортківської офензиви.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповіднерозпорядження підписав голова ТОДА Степан Барна.

«Під час польсько-українського воєнного протистояння в Галичині в період з 7 до 28 червня 1919 року завдяки зусиллям Української Галицької Армії від тодішнього окупанта вдалося звільнити значну частину Західної України. Ось чому важливо, щоб тепер сучасна молодь знала про героїчні подвиги минулих поколінь та виховувалася на їхніх прикладах», – зазначив Барна.

За його словами, ця подія, яка охопила Тернопільську, Львівську та Івано-Франківську області, є знаковою, а тому уже зараз слід починати працювати з молоддю у школах та вишах, щоб ще в поточному році інформувати громадськість про відзначення 100-річного ювілею.

«Мета проведення заходу має національно-патріотичний характер. Бо саме Чортківська офензива 100 років змінила хід української історії та мала переломне значення для всіх українців. Героїчний приклад Української Галицької Армії має бути наслідуванням для багатьох поколінь», – акцентував голова ОДА.

Він доручив відпрацювати комплекс заходів, які дозволять впродовж наступного року провести круглі столи, конференції, інформаційні заходи, а також заходи щодо вшанування пам'яті героїв, котрі загинули за незалежність Української держави, в тому числі – відновити кладовища, меморіали та встановити меморіальні дошки.

«Відзначення даного заходу має мати не лише регіональний, а загальнонаціональний характер. З цього приводу прийнята постанова Верховної Ради України. Водночас, відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка від 22 січня 2016 року «Про заходи щодо відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років». 100-річний ювілей Чортківської офензиви має бути одним із складових цілого комплексу заходів, які вже відзначили та провели на Тернопіллі і які заплановані на майбутнє», – поінформував керівник області.

Довідка УНІАН. Чортківська офензива – історична назва наступальної військової операції Української Галицької Армії (УГА), здійсненої в період з 7 по 28 червня 1919 року. Вона була однією з найзначніших наступальних операцій, що здійснила Галицька армія під час польсько-української війни в Галичині 1918-1919. 25 тис. українських солдатів і офіцерів примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію, добре озброєну і підсилену французами.