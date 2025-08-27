Під ударом російських окупантів опинилися шість областей.

Російська Федерація атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України. Про це повідомляє пресслужба Міненерго у своєму Telegram-каналі.

"У ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема в Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запоріжській областях.

Наразі триває оцінка завданої шкоди. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

У Міненерго відмітили, що близько 1:00 внаслідок удару БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів.

В Полтавській області ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень. Енергетики і газовики працюють, щоб якнайшвидше відновити енерго- та газопостачання.

"Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення", - додали в Міненерго.

У ніч проти 27 серпня російські окупанти масовано атакували Полтавську область, внаслідок чого було зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Тоді через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання.

Раніше, у ніч на 19 серпня, росіяни масовано атакували ракетами та дронами нафтопереробну інфраструктуру та один з об’єктів ГТС у Полтавській області. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. До цього останні удари по ній були зафіксовані 15 та 21 червня минулого року.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН зазначив, що атаки Росії на компресорні станції можуть потенційно призвести до тимчасового призупинення газовидобутку.

