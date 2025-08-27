Машини оцінювали за такими критеріями, як дизайн, інтер'єр та вартість.

Можливо, дизельні авто вже не користуються такою популярністю, як раніше, однак вони все одно мають своїх поціновувачів. Зараз фахівці Autocar вирішили допомогти тим, хто хоче придбати дизельний автомобіль і представили свій ТОП-10.

На першу позицію вони поставили автомобіль Skoda Superb. Модель пропонує різні варіанти силових установок, зокрема бензинові та гібридні з підзарядкою від мережі. Проте саме дизельна версія отримала найвищу оцінку під час нещодавніх дорожних тестів.

Superb має чимало переваг, але, мабуть, найголовніша – це зручність повсякденного використання. Це досягається в тому числі завдяки величезному багажнику. Також автомобіль може похвалитися гарною керованістю, інтуїтивним інтер’єром та комфортною підвіскою.

На другій позиції рейтингу розташувався BMW X5, який може похвалитися потужним двигуном та прекрасною динамікою. На третьому місці знаходиться надійний та перевірений Volkswagen Golf.

Skoda Superb BMW X5 Volkswagen Golf Range Rover Land Rover Defender Mercedes-Benz E-Class Kia Sorento Mercedes-Benz C-Class Audi A5 Mazda CX-60.

Нагадаємо, нещодавно фахівці назвали головні дизельні бестселери українського авторинку. Серед нових легковиків найбільшим в нашій країні попитом користувалися Renault Duster, Volkswagen Touareg та Toyota Prado. Якщо казати про імпортовані вживані дизельні автомобілі, то тут на першому місці опинився Renault Mégane.

А в минулому році стало відомо, що компанія Volvo Car AB випустила свій останній автомобіль з дизельним двигуном, завершивши тим самим цілу епоху.

