Мерц нагадав, що двотижневий термін, установлений Дональдом Трампом для зустрічі Путіна і Зеленського, спливає за кілька днів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія використовує "стратегію затягування" в мирних переговорах щодо завершення війни в Україні, пише n-tv.de. Зокрема, це стосується запланованої зустрічі лідера Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Путін вважає правильним висунути попередні умови для цієї зустрічі, які абсолютно неприйнятні як з точки зору України, так і з нашої, і з моєї особистої точки зору", - заявив Мерц.

Мерц нагадав, що президент США Дональд Трамп після зустрічей спочатку з Путіним на Алясці, а потім у Вашингтоні із Зеленським та іншими главами європейських держав і урядів заявив, що зустріч Путіна і Зеленського мала відбутися протягом найближчих двох тижнів. Цей термін спливає через кілька днів.

Мерц вважає, що тепер настала черга Росії діяти.

"Якщо російська сторона не зробить цей крок, знадобиться ще більший тиск", заявив він, додавши, що Європейський союз уже працює над подальшими санкціями.

"Якщо така зустріч не відбудеться, як домовилися Трамп і Путін, то м'яч знову на нашому боці. Я маю на увазі європейців і американців", - заявив Мерц.

Зустріч Путіна і Зеленського

Після переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що він готує зустріч на рівні лідерів між Україною і Росією, і допустив, що потім відбудеться тристоронній саміт і за його участю.

Водночас у Росії відтягують цю зустріч і вигадують дедалі нові причини для цього. Так, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у коментарі російським ЗМІ звинуватив у цьому західні країни.

