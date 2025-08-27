У партії Орбана заявили, що Ланцюговий міст має бути не синьо-жовтим, а червоно-біло-зеленим.

Представники угорської партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана накинулися з критикою на владу Будапешта через підсвітку Ланцюгового мосту в кольори українського прапора на День Незалежності України.

Як пише hirado.hu, представник фракції правлячої партії Бела Радич обурився таким рішенням мера Будапешта Гергея Карачоня, "особливо коли президент України погрожував Угорщині".

"Що робить очільник міста, коли його власний народ наражається на погрози та шантаж з боку держави? За словами Гергея Карачоня, відповідь - пофарбувати один із найбільш знакових мостів і символів нашої прекрасної країни, Ланцюговий міст, у кольори загрозливої країни", - заявив Радич.

Він також сказав, що Ланцюговий міст має бути не синьо-жовтим, а червоно-біло-зеленим.

"Наші серця червоно-біло-зелені, ми працюємо для всіх угорців", - сказав він.

Радич також нагадав, що угорці вирішили не підтримувати прискорений вступ України до ЄС. Однак мер столиці має відстоювати інтереси угорського народу, зауважив він, додавши, що засуджує підсвічування Ланцюгового мосту в українські кольори в той самий день, коли "Україна погрожувала нашій країні".

"Першочерговим завданням мера було б забезпечити належне управління містом. Ми повинні захищати не українців, а угорців", - заявив він.

Україна та Угорщина

Раніше УНІАН повідомляв, що на пресконференції з нагоди Дня Незалежності України в неділю, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський обіграв слово дружба і заявив, що Україна завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але тепер існування "Дружби" залежить від позиції Будапешта. Тим самим, Зеленський натякнув, що Угорщині не варто співпрацювати з Росією. Ці слова міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сприйняв, як погрозу, про що і написав у соцмережі.

Також прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що слова Зеленського "матимуть тривалі наслідки".

