Росіяни не добилися суттєвих перемог під час цього наступу.

Успіхи біля Куп’янська і в Серебрянському лісництві не можна назвати перемогою ворога у літній наступальній кампанії. Про це сказав співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері телемарафону.

"Крім Куп’янська, найбільші здобутки в росіян в тому, що підходить до кінця битва за Серебрянське лісництво, яка тривала роками і наші воїни виконали в цьому секторі воєнну задачу на 100% щодо зупинення просування росіян. Такими успіхами про лісництво і про місто Куп’янськ, про який 99% світу взагалі не знає, нікого не переконаєш в будь-якому форматі, що це перемога росіян", - зазначив він.

За його словами, про успіх літньої наступальної кампанії росіян можна було б говорити, якби бої вже велися в Костянтинівці Донецької області або хоча б на її околицях.

Відео дня

"Мала б хоча б у оперативному оточенні перебувати Покровсько- Мирноградська агломерація як мінімум. Мало б все-таки більш зрушитися питання Часового Яру - росіяни там добилися б певного успіху на північ від міста і зайняли б північно-західні околиці, але проблема в полягає в тому, що від Часового Яру на північ тягнеться мережа хребтів – це висоти, на яких розміщена українська артилерія, яка не дає ворогу просунутися", - сказав Жмайло.

За його словами, також в разі успіху росіяни мали б вже підсовувати основні сили до Лиману, який є стратегічною висотою, але цього немає. При цьому додав, що про так звані успіхи ворога на Сумщині нічого й говорити.

Наступальна кампанія РФ

Як повідомляв УНІАН, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначав, що російським окупантам не вдалося досягнути тих цілей, які вони ставили на літню наступальну кампанію.

Він сказав, розмови про якесь велике просування – це не більше, ніж балаканина, бо у росіян просування йде гірше, ніж у минулому році. Воно є, але воно несуттєве іцілі, які вони ставили – не досягнуті. Гетьман зазначив, що однією з причин такого результату росіян можуть бути удари Сил оборони по логістичних можливостях РФ, а також їхньому виробництву зброї.

