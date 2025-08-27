Да Сілва вважає, що політики чекають момент, коли наберуться сміливості та оголосять про припинення війни.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що про те, що війна в Україні скоро закінчиться, знають не тільки обидві сторони конфлікту, а й США та країни Європи, пише Rai News.

"Всі знають, що ця війна скоро закінчиться. Я вважаю, що і президент Путін, і Зеленський знають, до чого призведе цей конфлікт, так само як і Європа та Трамп. Вони лише чекають на момент, коли наберуться сміливості оголосити про його закінчення", - сказав президент Бразилії.

Також да Сілва розкритикував рішення Європейського Союзу, який виділив 800 мільярдів євро на переозброєння всіх країн-членів. На думку президента Бразилії, ці кошти слід витратити на інші цілі.

"Коли нам потрібні гроші для боротьби з голодом та підтримки лісів, ці ресурси слід виділити на інші цілі", – висловив думку да Сілва.

Він додав, що найбільше міжнародних лідерів турбує те, хто візьме на себе "борг війни" у Східній Європі.

Війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заговорив про можливість введення санкцій і мит не тільки проти Росії, а й щодо України. Він зазначив, що тисячі молодих людей вмирають щотижня й він може покласти цьому край, наклавши санкції або використовуючи дуже великі мита, які будуть дорого коштувати Росії або Україні. Трамп додав, що буде домагатися того, щоб зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським відбулася.

Також ми писали, що військовий оглядач Юліан Рьопке вважає, що літній російський наступ в Україні провалився. Він додав, що більшість цілей Москви, які ставилися на період із квітня до серпня 2025 року, ворогу не вдалося реалізувати. Рьопке зазначив, що російські окупанти намагалися захопити Покровськ на Донеччині й в серпні їм вдалося прорватися в місто, але за три тижні всі підрозділи РФ були знищені або взяті в полон.

