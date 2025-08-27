Цей документ може бути у паперовому або електронному вигляді.

Чоловіки віком 18-22 роки для виїзду за кордон, окрім закордонного паспорта, також повинні будуть мати і військово-обліковий документ. Про це в ефірі телемарафону сказав Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.

Відповідаючи на запитання щодо дозволу чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон, він зауважив, що відповідні зміни до законодавства ще не опубліковані. Коли ж вони будуть оприлюднені та наберуть чинності, то "прикордонники почнуть їх застосовувати під час оформлення громадян на кордоні".

Так, чоловіки віком 18-22 роки включно матимуть можливість перетинати кордон на виїзд з України під час дії воєнного стану.

Водночас обмеження, як і раніше, залишатимуться для тієї категорії громадян у цьому віці, які обіймають певні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Вони зможуть перетинати кордон лише у випадку службового відрядження.

"Якщо говорити загально про категорію 18-22 включно, то коли ця норма запрацює, треба пам'ятати і розуміти, що окрім… закордонного паспорта, також необхідно буде мати і військово-обліковий документ", - наголосив Демченко і уточнив, що цей документ може бути у паперовому або електронному вигляді.

Виїзд за кордон чоловіків до 22 років

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України оновив правила перетину державного кордону під час дії режиму воєнного стану. Так, чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили безперешкодно перетинати кордон.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зауважила, що це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. "Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови", - зазначила вона.

