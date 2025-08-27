В умовах війни Кремль ще більше посилив контроль над величезною енергетичною галуззю країни.

Американська корпорація ExxonMobil веде таємні переговори з російською компанією "Роснефть" щодо відновлення розробки нафтового родовища "Сахалін-1", пише The Wall Street Journal.

За даними джерел, високопоставлений керівник ExxonMobil обговорив реалізацію цього питання, якщо уряди США та Росії дадуть "зелене світло" в рамках мирного процесу в Україні.

Очолював переговори старший віцепрезидент Exxon Ніл Чепмен. Також гендиректор компанії Даррен Вудс обговорював можливе повернення Exxon до Росії з Дональдом Трампом.

За інформацією видання, переговори активізувалися в січні цього року, після інавгурації Трампа. У лютому Чепмен і генеральний директор "Роснефти" Ігор Сєчин, який перебуває під санкціями США, провели закриту зустріч у столиці Катару. Сєчин близький соратник Путіна та перебуває під санкціями США, що означає, що американцям в основному заборонено мати з ним справи без ліцензії Міністерства фінансів, яку отримала Exxon.

Зазначається, що коли відбувся саміт на Алясці Путін підписав указ, який усуває одну з перешкод для повернення Exxon, дозволяючи іноземним компаніям володіти акціями російської фірми, що керує "Сахаліном" після відходу Exxon.

Повернення компанії, ймовірно, буде залежати від умов, які запропонує Росія. Exxon прагне компенсувати збитки від виходу з Сахаліну. Водночас, якщо компанія повернеться, то зіткнеться з іншим середовищем для ведення бізнесу.

Російська економіка уповільнилася під тиском санкцій, високих процентних ставок та інфляції. Конфіскація активів державою - звичайна справа. Таким чином в умовах війни Кремль ще більше посилив контроль над величезною енергетичною галуззю країни.

Мирні переговори - останні новини

За даними агентства Reuters, під час перемовин, що відбулися цього місяця з метою досягнення миру в Україні, офіційні особи США та РФ обговорили кілька енергетичних угод. Таким чином, Москву намагалися стимулювати припинити війну в Україні, а Вашингтон - послабити санкції.

27 серпня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.

