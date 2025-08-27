За словами дослідників, цим коням важливі достатня кількість корму та затишок.

Поблизу Чорнобильської АЕС помітили рідкісних коней Пржевальського, які гуляють лісами та узліссями території. Про це розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

"Зазвичай ми уявляємо коней на луках і полях, але для наших "пржевальців" ліси та узлісся теж слугують чудовим місцем. Диким коням важливі не простори без дерев, а достаток корму та затишок для відпочинку", - підкреслили у повідомленні.

На фото можна побачити двох коней, які прямують лісами заповідника.

Відео дня

Що відомо про коней Пржевальського

Кінь Пржевальського - це єдиний вид диких коней, який зберігся до наших днів, однак його можна побачити лише в зоопарках та заповідниках. Відомо, що на цих тварин полювали заради м'яса, що зрештою, і призвело до їхнього повного винищення в дикій природі.

Щодо Чорнобильського заповідника, то заселення цього дикого коня відбувалося поступово, починаючи з 1998 року.

Також УНІАН розповідав, як поблизу ЧАЕС коні Пржевальського вирішували, хто головний. Зокрема дослідники зафіксували конфлікт між тваринами. Відомо, що такі бійки відбуваються не лише між жеребцями, а й кобилами.

"У конфліктах вони притискають вуха, витягують шию в характерній позі, кусають одна одну за шию, а іноді навіть застосовують удари задніми ногами. Бійки зазвичай короткочасні й завершуються, щойно одна з учасниць визнає поразку. Це дозволяє швидко розставити акценти в ієрархії без тяжких наслідків для тіла", - пояснили науковці.

Вас також можуть зацікавити новини: