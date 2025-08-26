Чехія стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт.

Чеська ініціатива Darek pro Putin ("Подарунок для Путіна") передала Україні гелікоптер, для купівлі якого було оголошено збір. Про це повідомили на сторінці ініціативи в соцмережі Х.

Борт Black Hawk UH-60 вдалося придбати завдяки 20 тисячам людей, які пожертвували кошти. Зазначається, що долучилися до ініціативи й словаки.

"Гелікоптер Black Hawk UH-60 Čestmír перебуває на Україні. Дякуємо всім, хто повірив у це і зробив свій внесок. Вас було понад 20 000. Сьогодні Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. І багато словаків теж допомогли. Для нас це було честю", – сказано в повідомленні.

Волонтери також показали фото переданого вертольота.

Black Hawk UH-60

Black Hawk UH-60 – це багатоцільовий вертоліт, який був прийнятий на озброєння в 1979 році. Він був розроблений компанією Sikorsky Aircraft для армії США.

Екіпаж борту складається з двох пілотів і може перевозити до 11 солдатів десанту або вантаж. Він може розвивати швидкість до приблизно 280 км/год. Він може пролетіти близько 600 км без дозаправки.

Його використовують для таких завдань як транспортування військ і вантажів, медична евакуація, розвідка, командний пункт, іноді озброюють кулеметами і ракетами.

