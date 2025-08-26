Деякі дослідники дійсно вважають, що сигнал можуть посилати інопланетяни.

Учені встановили походження загадкового радіоспалаху з глибин космосу, виявивши невідомий об'єкт у сусідній галактиці, який, як припускають, і створив цей сигнал, пише Daily Mail.

Команда з Центру астрофізики Гарварда і Смітсонівського інституту спільно з Університетом Макгілла (Канада) з'ясувала, що один із найяскравіших швидких радіоспалахів (FRB), коли-небудь зафіксованих, надійшов із галактики NGC 4141, розташованої лише за 130 мільйонів світлових років від Землі.

FRB - це неймовірно швидкі та потужні сплески радіохвиль у космосі, що тривають лише кілька мілісекунд. Вважається, що вони виникають унаслідок екстремальних космічних подій, наприклад під час вибуху масивних зірок (супернових), які залишають після себе надщільні й намагнічені нейтронні зірки - магнетари.

Однак деякі вчені припускають, що FRB можуть мати штучне походження, тобто виходити від передових позаземних технологій, наприклад від потужних радіосигналів, надісланих інопланетною цивілізацією.

Що ще відомо про цей спалах

Цей потужний спалах, виявлений у березні, що отримав назву FRB 20250316A або "RBFLOAT", став першим, який астрономам вдалося відстежити до точного місця в сусідній галактиці.

Ба більше, використовуючи космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST), дослідники помітили слабке інфрачервоне випромінювання, назване ними NIR-1, яке, можливо, приховує справжнє джерело радіосигналу.

Маусон Саммонс, постдок з Університету Макгілла, сказав: "Це початок нової ери, коли ми зможемо регулярно локалізувати навіть поодинокі спалахи, що не повторюються, з високою точністю. Це перевертає наше розуміння їхньої природи".

FRB прийшов з боку сузір'я Великої Ведмедиці. Його джерело вдалося відстежити в невеликій області на околиці NGC 4141, за розміром порівнянної зі скупченням зірок.

Хоча ця галактика розташована в 130 мільйонах світлових років, порівняно з іншими FRB, що приходять з протилежного боку Всесвіту за мільярди світлових років, вона розташована відносно близько.

Відкриття було зроблено за допомогою канадського радіотелескопа CHIME, створеного спеціально для уловлювання рідкісних спалахів. Нещодавно CHIME оснастили "аутригерними" телескопами, розміщеними по всій Північній Америці - від Британської Колумбії до Каліфорнії. Це дозволило неймовірно точно визначити місце розташування сигналу - все одно що помітити монету з відстані 200 кілометрів.

Після виявлення спалаху вчені використовували JWST для отримання детальних інфрачервоних знімків тієї ж точки, де виявили слабкий об'єкт - можливо, місцеву зірку або щось інше.

Професор астрономії Гарварду Едо Бергер заявив: "Можливість виокремити окремі зірки навколо FRB - величезний крок уперед порівняно з попередніми дослідженнями. Це дає змогу зрозуміти, які саме зоряні системи можуть бути джерелами таких потужних спалахів".

Швидкі радіоспалахи на кшталт RBFLOAT - це як раптовий гучний "біп" невидимої енергії, що зникає швидше, ніж ви встигнете кліпнути. Незважаючи на те, що вони складаються з тих самих радіохвиль, що й музика в автомобільному радіо, вони містять колосальний заряд - який можна порівняти з енергією цілого міста, якби воно блимнуло вогнями на частку секунди.

На відміну від земних радіосигналів із голосами або музикою, FRB - це раптовий статичний "клацання", який одразу зникає.

Що спричинило цей радіоспалах

Наразі у вчених є кілька гіпотез про те, що саме викликало цей конкретний радіоспалах, а також інші FRB, які регулярно повторюються у Всесвіті.

NIR-1 може виявитися червоним гігантом - зіркою на останньому етапі життя, яка розширилася і яскраво засвітилася. Вчені припускають, що поруч із нею може ховатися невидимий компаньйон - магнетар, який спровокував FRB, притягнувши речовину червоного гіганта, що вмирає.

FRB міг також походити від магнетара в скупченні молодих масивних зірок, навіть якщо сам магнетар занадто тьмяний, щоб його можна було побачити із Землі.

Третя версія авторів дослідження - інфрачервоне світіння може бути згасаючою "луною" самого спалаху, а не зіркою. Вчені планують спостерігати його знову, щоб зрозуміти, чи зменшиться яскравість - це допоможе розкрити джерело.

Якщо джерело короткочасного сигналу було позаземним, воно могло б виглядати як природний FRB, якби інопланетяни відправили потужний короткий радіосигнал у космос. Але FRB, які вивчаються цього року, не показують ознак розумних структур або закодованих повідомлень.

