План відправки європейських миротворців в Україну в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою стикається з одним із головних скептиків: європейською громадськістю, пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, багато виборців виступають проти будь-якого розгортання військ, яке може піддати їх ризику. Найбільше такі настрої поширені в країнах Східної Європи, які не хочуть відволікати сили від своїх кордонів, а також в Італії та Німеччині, через спадщину Другої світової війни.

Так, опитування, проведене в Німеччині минулого тижня компанією Insa, показало, що 56% респондентів виступають проти участі Німеччини, що вище, ніж навесні.

"Я побоююся, що бундесвер може виявитися не в змозі впоратися з таким завданням, не залишивши нас без захисту вдома", - сказав один з опитаних, 28-річний Леонард Вольтерс.

У Франції, одній із головних прихильниць миротворчої місії, громадська підтримка залежить від укладення остаточної мирної угоди, а не від припинення вогню. Березневе опитування, проведене компанією Elabe, показало, що 67% респондентів підтримують відправлення французьких військ у разі досягнення Києвом і Москвою мирної угоди. Без такої угоди 68% респондентів виступають проти.

"Якщо ми в Україні, щоб відновлювати, добре", - каже він. "Але якщо ми там, щоб сіяти сумніви і підтримувати війну, то в цьому немає сенсу", - заявив Ніколя Дегаж із Парижа.

Участь Великої Британії також залишається під питанням. Більшість британців, згідно з опитуваннями, вітають участь своїх військових у будь-яких мирних переговорах, але не хочуть провокувати пряму конфронтацію з Росією.

Польща також позначила червону лінію для відправки військ в Україну. Варшава стверджує, що її війська можуть спровокувати ескалацію конфлікту, який може поширитися на територію Польщі.

При цьому в опитуванні, проведеному United Surveys у березні цього року, 58,5% респондентів були категорично проти відправки військ в Україну, а 28% відповіли, що Польщі, "ймовірно, не слід" відправляти війська в сусідню країну.

Без участі США громадськість буде складно переконати

При цьому європейські чиновники кажуть, що складно переконати громадськість у необхідності будь-якого розгортання без чіткої заяви США про те, що європейські війська матимуть підтримку. Незважаючи на бурхливу дипломатичну діяльність останніх кількох тижнів, досі немає ясності в тому, що США готові надати.

Однак багато європейських лідерів заявляють, що розміщення військ в Україні життєво важливе для безпеки Європи, попереджаючи, що Росія почне наступ на інші регіони Європи в разі падіння Києва. Наземні операції також демонструють прихильність Європи до захисту України, поки Вашингтон обмірковує, які гарантії безпеки надати в кінцевому підсумку.

Ці аргументи знаходять підтримку більшості в деяких частинах Європи, особливо в північних країнах - наприклад, у Нідерландах, Данії та Естонії.

Миротворці в Україні

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не відправлятиме в Україну свої війська в рамках ймовірної мирної угоди з Росією. Він додав, що Америка може надати повітряну підтримку.

При цьому офіцер ЗСУ Олександр Матяш вважає, що Європа і США за жодних умов не введуть свої війська на територію України, оскільки вони бояться прямого протистояння з Росією.

