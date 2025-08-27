Це був ювілейний запуск SpaceX.

Компанія SpaceX Ілона Маска нарешті успішно запустила ракету Starship у десятий випробувальний політ після серії невдалих спроб.

Як пише Financial Times, ракета успішно стартувала з бази Starbase в Південному Техасі. Космічний корабель Starship відокремився від нижнього ступеня прискорювача і вивів на орбіту вісім імітаторів супутників Starlink.

Потім космічний корабель знову запустив двигуни Raptor у космосі і приводнився в Індійському океані. "Надважкий прискорювач" також провів серію випробувань у космосі й успішно повернувся, приземлившись у Мексиканській затоці.

Відео дня

Ракета Starship - новини

Ракета вперше вийшла в космос наприкінці 2023 року. Однак відтоді SpaceX зіткнулася з численними невдачами, які поставили під сумнів життєздатність проєкту.

У червні ракета вибухнула на стартовому майданчику через "серйозну аномалію" під час випробувального запуску. У травні інженери не змогли відкрити стулки і розгорнути супутники під час дев'ятого випробувального запуску в травні, а потім втратили управління верхнім ступенем під час входу в атмосферу.

Два попередні запуски також закінчилися тим, що ракета вийшла з-під контролю і вибухнула в атмосфері над Карибським морем, засипавши околиці уламками. Після цього Федеральне управління цивільної авіації США на кілька місяців заборонило майбутні запуски.

Ювілейний, десятий запуск спочатку був запланований на неділю, але спочатку був відкладений через витік рідкого кисню, а потім через погану погоду.

