Зазначається, що трейдери пильно стежать за ситуацією в Україні.

Ціни на нафту стабілізувалися в середу, 27 серпня, після падіння напередодні. Інвестори стежать за ситуацією в Україні та оцінюють наслідки введення нових мит США для Індії.

Агентство Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 9 центів до 67,13 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 8 центів до 63,17 долара. Обидва контракти впали більш ніж на 2% напередодні після того, як почали тиждень на двотижневому максимумі.

"Існує велика невизначеність щодо того, як може бути вирішена патова ситуація в Україні, що віщує коливання цін на нафту, але, ймовірно, у відносно невеликому діапазоні. За останній тиждень більшу частину знижки на нафту через війну в Україні було скасовано, але ринок також не готовий враховувати в цінах значну премію за ризик поставок", - сказала засновниця компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку Вандана Харі.

Крім того, набули чинності додаткові мита президента США Дональда Трампа на товари з Індії.

Аналітики оцінюють, що Індія заощадила щонайменше 17 мільярдів доларів за рахунок збільшення імпорту нафти з Росії з початку 2022 року. Додаткові мита в розмірі до 50% на імпорт з Індії можуть скоротити експорт більш ніж на 40%, або майже на 37 мільярдів доларів, тільки з квітня по березень, згідно з даними аналітичного центру Global Trade Research Initiative (GTRI) в Нью-Делі.

Крім того, атаки українських дронів на російські НПЗ скорочують їхні виробничі потужності, змушуючи експортувати нафту, яку в РФ не можуть переробити.

Росія переглянула свій план експорту сирої нафти із західних портів на 200 000 барелів на день у серпні порівняно з початковим графіком після атак минулого тижня, повідомили джерела.

Експорт російської нафти - останні новини

Незважаючи на погрози США підвищити мита на індійські товари, державні НПЗ Індії знову почали закуповувати російську нафту.

Через тиждень стало відомо, що нафтопереробні компанії Індії скоротять закупівлі російської нафти найближчими тижнями як невелику поступку Вашингтону менш ніж за добу до введення додаткових мит США.

