Президент США сподівається врегулювати війну РФ проти України "дуже швидко".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку нових заяв щодо російсько-української війни. Зокрема, він заговорив про можливість введення санкцій і мит не тільки проти Росії, а й щодо України.

"Зеленський теж не зовсім невинний. Для танго потрібні двоє", – сказав він під час спілкування з журналістами, додавши, що наразі він має добрі стосунки з українським президентом.

"Тисячі переважно молодих людей вмирають щотижня. Якщо я можу запобігти цьому, наклавши санкції або використовуючи дуже великі мита, які дорого коштуватимуть Росії чи Україні, чи будь-кому... Я зупинив сім війн", – заявив Трамп.

За словами американського лідера, він буде домагатися зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Мені потрібно домогтися їх обох одночасно разом. Але я хочу, щоб усе закінчилося. У нас є економічні санкції. Я говорю про економічні, тому що ми не збираємося вплутуватися у світову війну", – підкреслив Трамп.

"Жодних остаточних висновків немає, але, сподіваюся, ми дуже швидко вирішимо проблеми, пов'язані з Газою, а також з Україною і Росією".

Водночас Трамп заявив, що Сполучені Штати нарощуватимуть постачання озброєнь союзникам по НАТО, які постачають військову допомогу Україні.

При цьому, коли журналіст уточнив, що в Росії заявляють, що Путін не підпише угоду із Зеленським, оскільки вважає його "нелегітимним", американський лідер сказав: "Неважливо, що вони говорять. Це все нісенітниця. Усі просто вдають із себе".

У Вашингтоні готові зробити свій внесок щодо забезпечення безпеки для України після війни, надавши так звані "стратегічні інструменти". Йдеться, зокрема, про спостереження і розвідку із застосуванням технологій (ISR).

Тим часом The Hill назвало 5 причин, через які правитель РФ Путін не піде на завершення війни проти України. Серед них – той факт, що Росія щиро вірить, що Україну як державу треба знищити, щоб вона сама могла вижити. Крім того, Путін розуміє, що його солдати, які повернуться додому після війни, можуть повалити його режим.

