Для того, щоб перемогти у війні, нам потрібно об’єднати всі внутрішні сили, необхідна мобілізація з 18 років — і дівчат, і хлопців, вважає командир батальйону Дніпро 1 Юрій Береза.

"Мобілізація з 18 років і дівчат, і хлопців — це питання виживання нашої держави. Абсолютна мобілізація всіх. Я завжди наводжу приклад Ізраїлю. Там навіть не стоїть питання про призов, про обов'язкову військову службу молодих людей. Хто втік за кордон, той не має права ні на які державні посади, не має права на бізнес, не має права на всі блага, які дозволяють громадянам бути громадянами", - зауважив він в етері "Київ24".

За словами військового, необхідно, щоб всі молоді люди, не тільки хлопці, а і дівчата, пройшли відповідне навчання.

"Я не говорю про те, що 18-літніх треба кидати на 1400 км фронту. У нас є досить багато бригад, які виконують завдання на заході, на півночі і на півдні, де не ведуться бойові дії. У нас досить багато навчальних частин. Для того, щоб перемогти в цій війні, для того, щоб відстояти незалежність для того, щоб залишитись нацією з державою, а не нацією вигнанцями, нам треба об'єднати всі внутрішні сили", - підкреслив Береза.

Як повідомляв УНІАН, уряд України оновив правила перетину державного кордону під час дії режиму воєнного стану. Чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили безперешкодно перетинати кордон.

"Йдеться про всіх громадян відповідного віку", – наголосила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. "Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови", – додала вона.

