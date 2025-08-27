За словами президента США, такими словами російська сторона лише привертає увагу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що слова Росії про те, що український лідер Володимир Зеленський - "нелегітимний", є "нісенітницею". Про це він сказав після засідання Кабінету міністрів.

"Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Вони лише привертають увагу", - підкреслив Трамп.

Американський лідер вважає, що такі закиди Росії є лише "грою на публіку".

Відео дня

Заяви російської сторони про "нелегітимність" Зеленського - що відомо

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія визнає Зеленського главою України, проте почав говорити про нібито його "нелегітимність".

"Зеленський грає, не піклуючись про зміст, коли говорить про першочерговість для себе зустрічі з Путіним", - додав Лавров.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на слова російського політика про "нелегітимність" Зеленського. За його словами, немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа у своєму кріслі 21 рік.

"Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність", - зауважив Сибіга.

Вас також можуть зацікавити новини: