Брюссель з надією чекає, чи посилить Білий дім вторинні санкції проти Кремля.

Європейський союз розробляє нові заходи, спрямовані на те, щоб сильніше вдарити по ослабленій військовій економіці Росії. Але після вже ухваленого рішення відмовитися від імпорту нафти і газу в Брюсселі дедалі більше розуміють: саме Вашингтон, а не ЄС, здатний завдати найболючішого удару і "закрутити гайки", пише Politico.

Новий пакет санкцій стане вже 19-м за рахунком від початку повномасштабного вторгнення і буде презентований наступного місяця, але, за словами європейських дипломатів, до нього не увійдуть серйозні обмеження на продаж енергоносіїв.

Основний акцент зроблять на так званий "тіньовий флот" суден і компанії, які допомагають Росії обходити існуючі правила.

"Найболючішими для Москви могли б стати вторинні санкції - проти компаній або країн, які ведуть бізнес із Росією. Але саме США здатні реально запровадити такі заходи і змусити їх працювати", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що кремлівський диктатор Володимир Путін погодився на зустріч із президентом США Дональдом Трампом на Алясці тільки після того, як Вашингтон запровадив високі тарифи проти Індії за закупівлю російської нафти - ключового джерела доходів економіки. Наступним кроком може стати посилення аналогічних санкцій, щоб перекрити життєво важливу для Росії торгівлю з Китаєм.

ЗМІ пише, що Трамп, схоже, залишає такий варіант "у запасі", якщо мирні переговори проваляться.

Санкції закінчуються?

Країни ЄС у червні схвалили зниження стелі цін на російську нафту, заборону на пальне, вироблене з її сировини, і внесення до чорного списку компаній, пов'язаних із газопроводами "Північний потік". Разом із новим планом щодо повної відмови від імпорту енергоносіїв це залишає у блоку дуже мало інструментів, щоб ще сильніше натиснути на Москву.

"Ми не очікуємо, що в 19-му пакеті ЄС залишиться багато простору для значущих санкцій проти російської нафти. Попередній пакет уже сильно вдарив по російській нафті, і на цьому етапі ми не бачимо великого потенціалу для нових обмежень", - заявив провідний аналітик з ринку нафти в компанії ICIS Аджай Пармар. Також ідеться про те, що хоч російська економіка "зовні виглядає стійкою", насправді вона вже тріщить під тиском Заходу.

Падіння цін на нафту, стагнація у військово-промисловому секторі, банківська криза, що насувається, і військові витрати, що зростають, ведуть економіку Росії до рецесії. Санкції проти тіньового флоту - лише один із безлічі факторів.

Вторинні санкції США проти компаній, які співпрацюють з російськими фірмами, "істотно посилили б поточні проблеми російської економіки. Однак Кремль не сприймає погрози адміністрації Трампа всерйоз і вважає, що здатний пережити шторм".

Тим часом розглядаються й інші заходи для ослаблення можливостей Росії, включно з обмеженням свободи пересування її дипломатів Шенгенською зоною. На думку прихильників, нинішня повна свобода ускладнює відстеження розвідників, які можуть готувати ворожі акції далеко від країни, що видала їм візу.

Інші новини про санкції проти Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що безпрецедентні в історії санкції проти РФ не працюють як треба... Більшість накладених санкцій є дріб'язковими, а головне не зроблено - не перекрито потік валюти в Росію.

Крім того, ми розповідали, що в Литві затримали понад 10 осіб, які допомагали Росії обходити санкції. "Каунаська компанія, що має тісні та постійні зв'язки з господарюючими суб'єктами, які працюють у Росії, брала активну участь у проєктах, які реалізувалися в Росії", - йдеться в офіційній заяві Кримінальної служби Митного департаменту країни.

