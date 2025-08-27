На щастя, постраждалих серед людей немає.

У ніч проти 27 серпня російські окупанти масовано атакували Полтавську область, внаслідок чого зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання.

"На території підприємства виникли пожежі. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Станом на цю годину пожежі локалізовано, електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую силам ППО за збиття більшості ворожих об’єктів. Також вдячний ДСНС та енергетикам за оперативну роботу", - написав Когут.

Також повідомлялось, що через російський обстріл 26 серпня на шахті в Донецькій області були заблоковані люди. Загалом 146 гірників були заблоковані під землею через знеструмлення шахт Добропільської громади. Крім того, внаслідок обстрілу одна людина загинула, троє отримали поранення.

Крім того, 22 серпня РФ атакувала Костянтинівку ФАБами, через що зруйновані будинки та інфраструктура, місто повністю залишилось без газу. Також внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, магазину, будівлі "Укрпошти" та газопроводу. Один цивільний мешканець отримав поранення.

