Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).

Поліцейські розшукують раніше судимого тернополянина, який учора в барі відкрив стрільбу з травматичного пістолета.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 17 травня до 17.30 до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про постріли біля бару «Каріна», що на вул. Шептицького в обласному центрі.

Повідомлялося, що невідома особа, здійснивши постріли з предмета схожого на пістолет, поранила двох відвідувачів громадського закладу та втекла з місця події.

На місці скоєння злочину поліцейські з’ясували, що зброю в громадському місці застосував раніше судимий житель обласного центру. Зловмисник, перебуваючи в приміщенні кафе, безпричинно з хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок, умисно здійснив декілька пострілів з пристрою для відстрілу патронів з гумовими кулями.

Потерпіли від хуліганських дій двоє тернополян. З вогнепальними травматичними пораненнями чоловіків доправили до обласної лікарні. Одного було госпіталізованого, іншого після надання медичної допомоги відпустили.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).

Поліцейські встановили особу підозрюваного. За даними поліції, це Олександр Запісоцький1978 року народження, житель Тернополя, раніше судимий.

Правоохоронці просять усіх, хто має інформацію про місце перебування особи на фото телефонувати за номерами у Тернополі (0352) 27-11-70, 27-11-71, 0672591518.