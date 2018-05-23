Дана схема в електронному вигляді буде доступною для всіх потенційних інвесторів.

Тернопільщина отримала схему планування території, яка визначає стратегію розвитку області на найближчі 30 років.

Як повідомив сьогодні під час презентації схеми голова ТОДА Степан Барна, даний документ фактично є Генпланом області.

«Він має стати дороговказом розвитку області. Щоб інвестори бачили, в якому напрямку розвиватиметься область, а відповідно могли планувати розвиток свого бізнесу і бачили, куди вкладати кошти. Стратегія передбачає не тільки узгодження інтересів держави і жителів області, а водночас визначає пріоритетні напрямки розвитку нашого краю на найближчі 30 років», – зазначив Барна.

За його словами, дана схема в електронному вигляді буде доступною для всіх потенційних інвесторів.

Розробляли схему фахівці державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто», на її створення з обласного бюджету було виділено 1,8 млн грн.

«Остання схема було розроблена ще 40 років тому і давно втратила актуальність. Основні аспекти розвитку Тернопільщини полягають в її географічному положенні. Через область пролягає два транспортні коридори: Європа-Азія та Балтика-Чорне море. Це дає значні можливості для точок розвитку, адже потік пасажирів і вантажів дає перспективу для будівництва логістичних центрів і розвитку туризму», – зазначив заступник директора «Діпромісто» Юрій Палеха.

За даними головного архітектора проекту Тамари Шидлловської, схема визначає 4 зони із передбаченим зміни цільового призначення земельних ділянок: зони містобудівного розвитку, рекреаційно-оздоровчі, , зона впливу автомагістралей та зона сільсько-господарського використання.

«Загалом визначено 16 осередків рекреаційного призначення. Тепер треба готувати окремі генплани цих зон, щоб передбачити розміщення закладів стаціонарної рекреації. Планом передбачено, що кількість ємності місць для рекреації має зрости до 55,5 тис, що в 6 разів більше від нинішнього показника. Також стратегією передбачено розвиток пізнавального туризму, адже на Тернопільщині є 184 об’єкти культурної спадщини національного значення. Що стосується примагістральних зон, то стратегіє передбачено будівництво автосервісів, складів, АЗС, готелів, мотелів, центрів оптової торгівлі», – зазначила Шидлловська.