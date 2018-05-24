У Тернополі на справлянні природніх потреб у під’їзді попалася жінка, розшукувана за крадіжку

10:05, 24 травня 2018
Тернопіль
220 0
Громадянку охоронці порядку доставили до відділку поліції \  Патрульна поліція Тернопільської області

Читайте такожУ мешканки Тернопільщини шахрай під виглядом заступника голови РДА видурив 3 тисячі гривень

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора від мешканця будинку на вул. Морозенка патрульним надійшов виклик.

Чоловік скаржився на жінку, яка систематично справляє природні потреби у під’їзді будинку. Прибуши за вказаною адресою, інспектори виявили жінку, на яку вказав заявник.

Громадянку охоронці порядку доставили до відділку поліції. Встановивши особу, з’ясувалося, що жінка перебувала в розшуку за крадіжку, вчинену повторно.

На правопорушницю склали протокол за ч.173 КУпАП ("дрібне хуліганство") і передали слідчим.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#Тернопіль