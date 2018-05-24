У Тернополі на справлянні природніх потреб у під’їзді попалася жінка, розшукувана за крадіжку
10:05, 24 травня 2018Тернопіль
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Встановивши особу жінки, поліцейські з’ясували, що вона перебувала в розшуку за крадіжку.
Громадянку охоронці порядку доставили до відділку поліції \ Патрульна поліція Тернопільської області
У Тернополі через систематичне справляння природніх потреб у чужому під’їзді попалася жінка, яку розшукували за крадіжку.
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Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора від мешканця будинку на вул. Морозенка патрульним надійшов виклик.
Чоловік скаржився на жінку, яка систематично справляє природні потреби у під’їзді будинку. Прибуши за вказаною адресою, інспектори виявили жінку, на яку вказав заявник.
Громадянку охоронці порядку доставили до відділку поліції. Встановивши особу, з’ясувалося, що жінка перебувала в розшуку за крадіжку, вчинену повторно.
На правопорушницю склали протокол за ч.173 КУпАП ("дрібне хуліганство") і передали слідчим.
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