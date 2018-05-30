Завтра Тернопільщину з робочим візитом відвідає Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

22:03, 30 травня 2018
Тернопіль
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Володимир Гройсман відвідає Тернопільщину / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, він ознайомиться зі станом ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

У Тернопільській області Гройсман огляне відрізок магістралі Тернопіль-Підволочиськ, на якому розширяли дорожнє полотно.

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Теги: #Тернопільщина#Володимир Гройсман