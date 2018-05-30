Завтра Тернопільщину з робочим візитом відвідає Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

Він ознайомиться зі станом ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування.

Завтра, 31 травня, Тернопільщину з робочим візитом відвідає Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, він ознайомиться зі станом ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях. У Тернопільській області Гройсман огляне відрізок магістралі Тернопіль-Підволочиськ, на якому розширяли дорожнє полотно.

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