Завтра Тернопільщину з робочим візитом відвідає Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
22:03, 30 травня 2018Тернопіль
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Він ознайомиться зі станом ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування.
Володимир Гройсман відвідає Тернопільщину / фото УНІАН
Завтра, 31 травня, Тернопільщину з робочим візитом відвідає Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, він ознайомиться зі станом ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях.
У Тернопільській області Гройсман огляне відрізок магістралі Тернопіль-Підволочиськ, на якому розширяли дорожнє полотно.
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