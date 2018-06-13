У Тернополі внаслідок падіння з висоти 11-го поверху загинув 22-річний хлопець (фото, відео)

Чоловік на висоті одинадцятого поверху займався утепленням будинку, проте не втримався і впав з риштування.

У Тернополі, впавши з висоти 11-го поверху, загинув 22-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора 12 червня о 10.40.

Чоловік на висоті одинадцятого поверху займався утепленням будинку, проте не втримався і впав з риштування. Одна з причин нещасного випадку, яку розглядають слідчі, – недотримання правил безпеки.

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Оперативники встановлять чи був загиблий прикріплений страхівкою, а також безпечність самих риштувань.

За фактом загибелі людини на будівництві внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).