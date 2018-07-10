Тернопільщина отримала найбільшу в Україні фінансову допомогу від держави на розвиток тваринництва.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, станом на 9 липня 597 сільських господарств області вже отримали загалом 1,1 млн грн. Власники корів до 5 травня поточного року подали відповідні документи у сільську раду.

«Кошти отримали ті власники корів, які до 5 травня поточного року подали відповідні документи у сільську раду. Це перший транш. Другий стартує з 5 вересня, а третій – з 5 грудня», – каже виконувач обов’язків директора департаменту АПК Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Стахів.

За його даними, на отримання молодняка великої рогатої худоби для всіх областей України було виділено 6,7 млн грн, з них 16% отримала Тернопільщина.

«На нашу область асигнована найбільша сума фінансової підтримки з державного бюджету. Цьому, зокрема, сприяло те, що належним чином спрацювали сільські голови, проводячи активну роз’яснювальну роботу», – зауважив Стахів.

Він додав, що для отримання фінансової допомоги під час двох наступних траншів, селянські господарства, які утримують молодняк великої рогатої худоби, мають подати до сільської ради копію паспорта й ідентифікаційного коду громадянина, копію паспорта тварини, а також копію розрахункового карткового рахунку, на який перераховуватимуться кошти.

«Власники селянських господарств, у яких утримуються телята 12-ти місячного віку, повинні терміново здати всі необхідні документи, щоб отримати відшкодування у розмірі 2,5 тис. грн. Коли тварині мине 13-тий місяць, її господар втратить право на отримання вказаної компенсації», – застеріг Стахів.

Із сільськогосподарських підприємств-юридичних осіб на теренах області 29 вже подали всі необхідні документи безпосередньо у Мінагрополітики для отримання дотації. Відтак за утримання 9,8 тис. корів надана фінансова допомога на загальну суму 7,6 млн грн. (750 грн. за одну корову). Другий транш передбачається в другому півріччі поточного року.

«Також важливою складовою у підтримці держави сільського виробництва є Програма відшкодування вартості придбаної сільськогосподарської техніки. Станом на 1 травня підприємства Тернопільщини придбали 46 одиниць техніки й обладнання вітчизняного виробництва, вартість якого – понад 20 млн. грн. З державного бюджету їм відшкодовано 4,2 млн. грн. Варто зазначити, сільськогосподарським підприємствам відшкодовуються 25% від вартості придбаної техніки, а фермерським господарствам 40%», – повідомив Стахів.