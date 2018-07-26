Нетверезий чоловік чіпляється до працівників аварійної служби тепломереж і заважає їм працювати.

У Тернополі нетверезий чоловік під час конфлікту з патрульними розбив головою вікно у службовому автомобілі поліцейських.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, до правоохоронців надійшов виклик, що нетверезий чоловік чіпляється до працівників аварійної служби тепломереж і заважає їм працювати.

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Прибувши на місце події, інспектори спробували залагодити конфлікт, однак на зауваження патрульних припинити правопорушення, чоловік не реагував. Патрульні змушені були одягнути на нього спецзасоби кайданки, щоб доставити до відділку поліції. У дорозі дебошир розбив головою вікно службового автомобіля.

Патрульні відвезли його до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Після того доставили до відділку поліції, де на нього склали адмінпротокол за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та постанову за ст.178 КУпАП (поява в громадському місці в п’яному вигляді).

Відкрите кримінальне провадження за ч1. ст.296 ККУ (хуліганство)