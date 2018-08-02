Прикмети зниклої: ріст 155-160 см, худорлявої статури, довге волосся, рижого кольору, обличчя округле.

На Тернопільщині розшукують 18-річну дівчину, яка зникла 6 днів тому.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 1 серпня до відділку поліції звернулась жителька Чорткова і повідомила, що її донька ще 27 липня близько 20 год вийшла з дому та не повернулася.

Прикмети зниклої: ріст 155-160 см, худорлявої статури, довге волосся, рижого кольору, обличчя округле.

Може бути одягнена в чорні штани із білою смугою, темну футболку, темні кросівки із червоною смугою.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Чорткові (03552) 2-12-45, (067) 350 71 80, (068) 510 49 17 або на лінію «102».