В одному зі складських приміщень на території Тернополя було обладнано цех, де із спирту в антисанітарних умовах незаконно виготовлялися алкогольні напої (наливки та настоянки).

На Тернопільщині працівники податкової поліції викрили незаконне виробництво алкогольних напоїв.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, в одному з складських приміщень на території Тернополя було обладнано цех, де із спирту в антисанітарних умовах незаконно виготовлялися алкогольні напої (наливки та настоянки), які в подальшому реалізовувались до закладів громадського харчування на території області.

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У ході санкціонованих судом слідчих дій вилучено 12 тис. 650 л спирту, 750 л алкогольної продукції (фірмові настойки та наливки) у скляній та пластиковій тарі.

Крім цього, співробітники податкової міліції вилучили транспортний засіб, який використовувався в незаконній діяльності.

В цілому з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму понад 4,3 млн грн, завдяки чому упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму понад 1,6 млн гривень.

Діяльність підпільного цеху зупинено.