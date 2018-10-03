Чоловіка, яка викрав на Тернопільщині сейф з цінностями на 323 тисяч гривень, засудили до 8 років позбавлення волі

10:32, 03 жовтня 2018
Тернопіль
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Фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відповідний вирок уродженцю Яворівського району виніс Львівський міськрайонний суд за розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також здійснені ним крадіжки.

Одну з них він здійснив наприкінці 2017 року в селі Трибухівці Гусятинського району. Злодій проник в будинок, віджавши викруткою віконну раму.

На другому поверсі будівлі він знайшов вмонтований у стіну сейф. Оскільки одразу відчинити його не вдалося, злодій демонтував металеву конструкцію.

У сейфі було майже 7 тис. доларів, 3 тис. євро, золоті прикраси на 66 тис. грн. Загальна сума завданих ним збитків склала понад 323 тис. грн.

Детективи Тернопільщини встановили особу підозрюваного, затримали його оперативники Львівщини.

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Теги: #крадіжка#Тернопільщина