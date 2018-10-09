На Тернопільщині за 9 місяців працевлаштували 135 учасників АТО – 22,4% від тих, які звернулися в центр зайнятості

24 колишніх бійців, один з яких – інвалід, скористалися можливістю профнавчання.

На Тернопільщині за 9 місяців 2018 року працевлаштували 135 учасників АТО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільського обласного центру зайнятості, загалом впордовж січня-вересня у центри зайнятості області звернулися 602 демобілізованих учасники АТО, яким було надано статус безробітного, 35 із них мали інвалідність.

135 учасників АТО вдалося працевлаштувати. З них 5 – на умовах надання компенсацій роботодавцям витрат єдиного соціального внеску, 6 відкрили власний бізнес, отримавши разову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, ще 20 забезпечені тимчасовою роботою.

24 колишніх бійців, один з яких – інвалід, скористалися можливістю профнавчання. Вони навчалися за професіями: робітник фермерського господарства, бджоляр, водій тролейбуса

Також пройшли курси цільового призначення за напрямом «Підприємець-початківець», стажувались у роботодавців за професіями кухар, тракторист, водій автотранспортних засобів, бухгалтер, менеджер з персоналу та ін. Після профнавчання 81% учасників АТО уже працюють.

Для 214 воїнів продовжується пошук належних місць праці.