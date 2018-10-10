Правоохоронці розшукують 26-річного жителя Тернопільщини, який пропав 3 жовтня (фото)
13:25, 10 жовтня 2018Тернопіль
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На телефонні дзвінки він не відповідає та його місцезнаходження невідоме.
Правоохоронці розшукують 26-річного жителя Тернопільщини, який пропав 3 жовтня.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 9 жовтня до працівників поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила, що її син, мешканець села Мишковичі Іван Спалило 3 жовтня виїхав громадським транспортом до Миколаєва, але до місця призначення та і не прибув. На телефонні дзвінки він не відповідає та його місцезнаходження невідоме.
Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію "102".
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