У січні-вересні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 1,1 млрд грн – на 22% більше, ніж минулого року

Позитивна динаміка надходжень насамперед пояснюється сезонною активізацією імпортерів сільськогосподарської техніки.

У січні-вересні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 1,115 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це 201,1 млн грн або на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності у розрізі видів податків найбільше сплатили податку на додану вартість – 980,3 млн грн (приріст до минулого року склав 25%), 102,9 млн грн мита, 29,7 млн грн акцизного податку, 2,9 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.

«Позитивна динаміка надходжень насамперед пояснюється сезонною активізацією імпортерів сільськогосподарської техніки, внаслідок чого при ввезенні сільськогосподарської техніки та частин до неї сплачено 257,2 млн грн, а це 23% від нарахованої суми податків. Крім того, за рахунок залучення до митного оформлення 67 підприємств з місцем обліку в інших областях України до бюджету ними сплачено 273 млн грн, що становить 24% від загальних надходжень», – зазначила начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович Оксана Антонович.

Також на надходження вплинуло ввезення транспортних засобів, в т. ч. легкових автомобілів. Загалом при ввезенні цих товарів за 9 місяців сплачено 141 млн грн або 13% від адміністрованої митницею суми платежів.