Фестиваль JazzBez за час свого існування вже став модною культурно-світською подією у Тернополі.

У Тернопільській програмі фестивалю JazzBez виступить 6 іноземних колективів.

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції директор тернопільської програми фестивалю Олег Макогін, зокрема впродовж 7-9 грудня для тернополян виступлять Antonio Flinta Quartet (Італія), Jonas Cambien Trio (Норвегія), Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack (США), Logan Richardson blues People (США), Leléka (Німеччина), Silhouette and Vinx (США-Угорщина).

«Берлінський гурт «Leleka» можна умовно назвати українським хоча б через репертуар, адже виконуватиме він українські народні пісні. Солістка у них – з України. Її партнери – два німці та поляк. Буде також сюрприз для глядачів: в один з днів виступатимуть тернопільські музиканти. На скажу хто і в який день, інтригу зберігає і сам колектив, вони нікому не кажуть, що готуються до виступу на фестивалі», – заінтригував Макогін.

Він висловив переконання, що фестиваль JazzBez за час свого існування вже став модною культурно-світською подією у Тернополі.

«Багато людей приходять, які і не слухають джаз. Але їм цікаво відкрити щось нове, обговорити це з однодумцями», – зазначив Макогін.

Начальник міського управління культури Олександр Смик вважає JazzBez однією з найголовніших музичних подій року.

«З тих фестивалів, які регулярно відбуваються в Тернополі, як ось «Тернопільські театральні вечори», «Файне місто», JazzBez має свого глядача. Є когорта, вихована цим фестивалем. Тут можна зустріти ті ж обличчя, які були на фесті і в попередні роки. Вже стає правилом доброго тону побувати на JazzBez. Це престижний фестиваль. Дуже багато людей ідуть на JazzBez з однієї причини: більше ніде ви цих колективів не почуєте, хіба маєте багато часу і фінансів, щоб поїхати в іншу країну де вони виступають І тому є певний ажіотаж довкола цього фестивалю», – сказав Смик.

Організатори зазначають, що вартість квитків порівняно з попереднім роком дещо зросла, однак порівняно з вартістю квитків на концерти українських «зірок» залишається демократичною: від 140 до 220 грн. В різні дні вартість квитків різнитиметься, оскільки витрати і гонорари музикантів відрізняються.

Відбудуться концерти в приміщення обласного драмтеатру, починатимуться вони о 19 год.

Довідка УНІАН. Міжнародний фестиваль «JazzBez» започатковано у 2000-му році з ініціативи львівського мистецького об’єднання «Дзиґа» та Польського Інституту в Києві. Фестиваль проводиться одночасно в містах України та Польщі в першій половині грудня. Фестивальні виступи не носять конкурсного характеру, а є представленням нових програм джазових музикантів світу, світових тенденцій та сучасни хвіянь у джазовій музиці.

У Тернополі фестиваль не проводився в деякі роки. Цього року проводиться вдванадцяте.