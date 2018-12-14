Регіональна рада підприємців при ТОДА підписала меморандум про співпрацю з технічним університетом

Було презентовано проект тристороннього договору між навчальним закладом, студентом та роботодавцем, який передбачає можливість компенсації навчання студента у магістратурі за кошти роботодавця.

Регіональна рада підприємців при обласній державній адміністрації і Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя під час розширеного засідання підписали меморандум про співпрацю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зокрема було презентовано проект тристороннього договору між навчальним закладом, студентом та роботодавцем, який передбачає можливість компенсації навчання студента у магістратурі за кошти роботодавця.

«Даний проект – це досить значний крок на зустріч студентам, які не завжди мають можливість оплатити навчання у магістратурі, але хочуть продовжити навчання. Також укладання такого договору допоможе вирішити проблему браку якісних кадрів на підприємствах, яка сьогодні є дуже актуальною. Адже вимоги, які сьогодні ставить бізнес до своїх працівників, не завжди відповідають рівню підготовки, який надають вузи. Підписання меморандуму дозволить тісніше співпрацювати бізнесу з освітою, а також засвідчує нашу готовність активно включатися у процес підвищення рівня якості освіти у державі», – сказав голова Регіональної ради підприємців при ТОДА Володимир Гевко.

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Заступник голови Тернопільської ОДА Ігор Вонс зазначив, що завдяки співпраці влади та бізнесу в області відбуваються позитивні зміни. За його словами, за останні 2 роки в економіку області вкладено близько 9 млрд грн капітальних інвестицій.

«Сьогодні в області створено сприятливий бізнес-клімат. Тернопільщина стала першою областю, яка втілює програму часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами для суб’єктів малого та середнього підприємництва області під 7,5% у гривнях. Така ініціатива можлива завдяки співпраці обласної державної адміністрації з Німецько-Українським Фондом та банками-партнерами. Окрім цього підприємці мають нагоду стажуватися у Німеччині, де обмінюються досвідом та знаходять нових партнерів», – зауважив Вонс.

Підприємці краю та представники влади також розглянули особливості застосування новацій законодавства про працю, зокрема процедури і графіки проведення перевірок. Обговорили також проблеми встановлення лічильників дистанційного обліку газу та санкції щодо малого і середнього бізнесу.