Тернопільська облрада відмовилася розглядати мораторій на будівництво ГЕС на Дністрі





Як передає кореспондент УНІАН, з ініціативою виключити це питання з порядку денного виступив голова облради Віктор Овчарук.

Він двічі ставив свою пропозицію на голосування, однак вона не набирала необхідної кількості голосів. Тоді Овчарук запропонував перейти до розгляду наступного питання, минаючи даний проект, що викликало нерозуміння частини депутатського корпусу.

Нарешті перший заступник голови облради Василь Деревляний втретє запропонував виключити питання накладення мораторію з порядку денного. За його пропозицію проголосували 29 із 49 депутатів.

У той же час депутати створили тимчасову депутатську комісію з вивчення можливості будівництва каскаду ГЕС на верхньому Дністрі в межах Тернопільської області.

Попередньо екологи під час виступів у сесійній залі зазначили, що це буде мати згубні наслідки для навколишнього середовища, а також вказали, що цей задум є протизаконним.

«Закон не дозволяє проводити господарську діяльність в межах національного парку «Дністровський каньйон». Тому будувати там ГЕС не можна», – підкреслив голова обласної організації «Екоальянс» Олександр Філь.

Виконавчий директор громадської організації «Зелений світ» Олександр Степаненко додав, що будівництво каскаду ГЕС у верхів'ях Дністра не передбачено жодної національною або обласною програмою.

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«Ця авантюра не має під собою підстави. А створення комісії означає пошук шляхів, щоб обійти закон», – підкреслив Степаненко.

Втім, депутати таки прийняли рішення про створення комісії. За дане рішення проголосували 45 з 52 присутніх депутатів, 7 депутатів не голосували.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 100 людей пікетували обласну раду з вимогою заборонити будівництво каскаду гідроелектростанцій на верхньому Дністрі.

Частину пікетників пустили до сесійної зали, проте до їх вимоги накласти мораторій на будівництво ГЕС депутати не прислухалися.

У вересні 2015 року компанія «Укргідроенерго» представила проект будівництва на територіях Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей низки гідроелектростанцій на Дністрі, у тому числі 5 руслових низьконапірних і 1 дериваційної. Представники «Укргідроенерго» запевнили, що пріоритетом при спорудженні станцій стане мінімізація шкоди навколишньому середовищу.

В кінці грудня рішення про заборону погодження питання розміщення ГЕС уздовж Дністра ухвалила Івано-Франківська облрада.