Голова Тернопільської ОДА ініціює перевірку профтехучилищ області на предмет методів виховання учнів

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, він розпорядився створити комісію, до якої увійдуть фахівці різних галузей, щоб забезпечити максимальну повноту та об’єктивність перевірки.

«Особливу увагу прошу звернути на методи виховання учнів, які, відповідно до сучасних вимог до гуманізації суспільства, повинні відповідати передовим педагогічним досягненням та ціннісній орієнтації освіти. Народні депутати від Тернопільщини добилися змін в бюджетному кодексі України, в результаті чого наша область отримає освітню субвенцію на діяльність профтехосвіти в розмірі понад 70 млн грн. Під час перевірки я хочу пересвідчитися, що всі училища відповідають вимогам чинного законодавства і ми не матимемо проблем з освоєнням цих коштів», – зазначив Барна.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого слідчі Тернопільського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування) з приводу інциденту в Тернопільському училищі Ресторанного сервісу та торгівлі.

Підставою для відкриття справи став відеоматеріал про неправомірні дії керівника, розміщений в інтернет-мережі. На відео видно, як двоє хлопців училища стоять на колінах на лінійці перед іншими учнями.

У такий спосіб директор ВПУ вирішив покарати їх за паління.

Також слідчими проводиться перевірка фактів можливої примусової праці потерпілих та інших учнів училища.

5 лютого поліцейські ініціювали відсторонення директора від виконання службових обов’язків на період проведення слідства.

Зумовлена дана пропозиція інформацією про те, що після відкритого кримінального провадження директор чинить тиск на учнів, погрожує їм, заставляє батьків учнів писати заяви, що вони не мають претензій до його методів виховання.

5 лютого Громадська рада при департаменті освіти ТОДА висунула вимогу звільнити директора ВПУ з посади.