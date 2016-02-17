У Тернополі затримали 41-річного жителя Хмельниччини, який накинувся на поліцейських.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент виник 15 лютого о 22 год на залізничному вокзалі.

Поліцейські, які здійснювали патрулювання, помітили в приміщенні вокзалу чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, висловлювався нецензурними словами та вчиняв хуліганські дії.

На зауваження поліцейських дебошир відреагував агресивно.

При спробі доставити його до відділку для встановлення особи та складання адміністративних протоколів за вчинені правопорушення, чоловік почав зривати погони з патрульних і затіяв бійку.

У правоохоронців медики діагностували травми голови.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 КК України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.