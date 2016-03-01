У Тернополі двоє молодих людей на краденому авто знесли бетонний стовп

12:49, 01 березня 2016
Тернопіль
234 0

У Тернополі в реанімацію потрапили двоє молодих людей, які на краденому авто знесли бетонний стовп.

УНИАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 40-річний власник автомобіля «Хонда», повернувшись з-за кордону, повідомив про крадіжку автомобіля.

Читайте такожТрьом правоохоронцям Тернопільщинини повідомлено про підозру в отриманні хабара

Як з’ясувалося, наглядати за машиною заявник доручив своєму водію. Останній 26 лютого поїхав на мийку, де залишив легківку, а забрати почищене авто мав  через декілька годин.

За попередньою інформацією, двоє працівників автомийки, виконавши свою роботу, вирішили покататися на вимитому автомобілі. Один з них під час їзди на великій швидкості не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну електроопору.

Молоді люди сильно пошкодили автомобіль і  самі отримали серйозні травми. Зараз вони перебувають в реанімаційному відділенні.

Кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter