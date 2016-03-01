У Тернополі двоє молодих людей на краденому авто знесли бетонний стовп
У Тернополі в реанімацію потрапили двоє молодих людей, які на краденому авто знесли бетонний стовп.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 40-річний власник автомобіля «Хонда», повернувшись з-за кордону, повідомив про крадіжку автомобіля.
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Як з’ясувалося, наглядати за машиною заявник доручив своєму водію. Останній 26 лютого поїхав на мийку, де залишив легківку, а забрати почищене авто мав через декілька годин.
За попередньою інформацією, двоє працівників автомийки, виконавши свою роботу, вирішили покататися на вимитому автомобілі. Один з них під час їзди на великій швидкості не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну електроопору.
Молоді люди сильно пошкодили автомобіль і самі отримали серйозні травми. Зараз вони перебувають в реанімаційному відділенні.
Кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.