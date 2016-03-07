У Тернополі шахраї купили в студента-іноземця автомобіль за фальшиву валюту. 

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, громадянин Іраку, студент одного з університетів Тернополя розмістив на сайті оголошень повідомлення про продажавтівки марки автомобіля«ROVER 416».

Наприкінці минулого тижня до нього зателефонував невідомий і сказав, що хоче оглянути транспорт з подальшою покупкою.

Зустрілися вони на бул. Т. Шевченка. Незнайомець прийшов з двома товаришами. Після огляду автівки чоловік погодився її купити.

Розрахувався 50-євровими купюрами.

Коли жстудент пішов в обмінний пункт, аби розміняти гроші, то виявилося, що валюта фальшива.

Про це він одразу повідомив правоохоронців.

Євро вилучили. Їх перевіряютьексперти. Потерпілий зміг описати зловмисників. Поліцейські розшукують шахраїв.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 ККУ - шахрайство.